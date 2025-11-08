Сергей Разумовский

Завершились все матчи игрового дня субботы, 8 ноября, в 15-м туре украинской Первой лиги.

Виктория дома неожиданно проиграла Феникс-Мариуполю: Чернов на 43-й минуте открыл счет, но после перерыва гости оформили камбэк – Богданов сравнял на 71-й, а Сидоренко на 83-й принес победу.

Агробизнес на выезде уверенно обыграл Чернигов. После равного первого часа игры Кузьмин забил на 62-й, а Войтиховский на 93-й закрепил результат.

Черноморец в гостях неожиданно сыграл вничью с Металлистом. Багачинский на 25-й вывел харьковчан вперед, но сразу после перерыва автогол Пороха на 47-й сравнял счет.

Буковина на своем поле разгромила Металлург. дубль Дахновского обеспечил комфортное преимущество, а Бойчук на 87-й минуте поставил точку.

Буковина набрала 41 очко и уже на девять баллов оторвалась от Черноморца (32) на вершине турнирной таблицы. Одесситы выиграли лишь один из шести последних матчей. В случае победы в перенесенном матче Левый Берег догонит «моряков».

Первая лига, 15-й тур

Виктория – Феникс-Мариуполь 1:2

Голы: Чернов, 43 – Богданов, 71, Сидоренко, 83

Чернигов – Агробизнес 0:2

Голы: Кузьмин, 62, Войтиховский, 90+3

Металлист – Черноморец 1:1

Голы: Багачинский, 25 – Порох, 47 (автогол)

Буковина – СК Металлург 3:0

Голы: Дахновский, 29, 55, Бойчук, 87