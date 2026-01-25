Сергей Разумовский

Завершились все матчи субботы, 24 января, в 19-м туре немецкой Бундеслиги.

Бавария потерпела сенсационное первое поражение в текущем сезоне чемпионата, уступив Аугсбургу со счетом 1:2. Мюнхенцы вышли вперед уже на 23-й минуте – Ито выиграл борьбу в воздухе и головой замкнул подачу Майкла Олисе.

До перерыва команда Венсана Компані в целом контролировала игру, создавала моменты и могла увеличивать преимущество, но подвела реализация. После отдыха Аугсбург добавил в скорости и агрессии, а ключевыми стали стандарты и четкость в завершении: на 75-й минуте Артур Чавес сравнял счет после подачи с углового, а уже на 83-й Массенго точным ударом низом принес гостям волевую победу. Бавария пошла в финальный штурм, однако отыграться так и не сумела.

РБ Лейпциг уверенно забрал три очка в гостях у Хайденхайма, сделав результат после перерыва. В первом тайме хозяева выдержали давление и навязали фавориту борьбу, так что на паузу команды ушли без забитых мячей. Однако во второй половине класс гостей сыграл свою роль: на 62-й минуте Ридле Баку открыл счет, а затем Лейпциг быстро закрепил преимущество – Нуса и Раум в течение восьми минут довели дело до разгромного результата, сняв вопрос о победителе.

Боруссия Дортмунд в гостях без особых проблем разобралась с Унионом – 3:0, оформив комфортную победу и не дав сопернику реальных шансов зацепиться за результат. Уже на 10-й минуте Эмре Джан реализовал пенальти и задал тон встрече, а в начале второго тайма Шлоттербек удвоил преимущество гостей, усложнив задачу берлинцам до максимума. Точку в конце матча поставил Баер, доведя счет до крупного. Благодаря этой победе Дортмунд сохранил за собой вторую строчку с 42 очками, тогда как Унион остался в середине таблицы, имея 24 очка.

Боруссия набрала 42 очка и приблизилась к Баварии на расстояние в восемь баллов.

Бундеслига, 19-й тур

Бавария – Аугсбург 1:2

Голы: Ито, 23 – Чавес, 75, Массенго, 81,

Бавария: Урбиг, Мин Джэ (Чавес, 85), Та, Ито (Бишоф, 79), Дэвис (Мусиала, 61), Павлович, Горецка (Джексон, 79), Олисе, Карл (Киммих, 61), Диас, Кейн

Аугсбург: Дамен, Чавес (Вольф, 85), Шлоттербек, Цезигер, Фелльхауэр, Регбечай (Комур, 75), Массенго, Яннулис, Ридер (Кайтель, 75), Каде (Эссенде, 63)

Предупреждение: Та

Хайденхайм – РБ Лейпциг 0:3

Голы: Баку, 62, Нуса, 68, Раум, 71

Унион Берлин – Боруссия Дортмунд 0:3

Голы: Джан, 8 (пен.), Шлоттербек, 54, Баер, 84