Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский поделился информацией о травме Валентина Рубчинского — игрок в ближайшие недели не сможет помочь команде.

Также специалист прокомментировал ситуацию с Анхелем Торресом, который также имеет повреждение. Кроме того, в будущем поединке не примет участия Виталий Буяльский, так как у него есть проблемы со здоровьем.

«К сожалению, продолжают лечиться Анхель Торрес и Валентин Рубчинский. У Валентина вообще очень непростая травма. Мы были вынуждены отправить его в Киев, чтобы он там проходил обследование и лечение. К сожалению, у него рецидив травмы ахиллова сухожилия, и он в ближайшее время не сможет нам помочь.

Он должен какое-то время находиться в специальном жестком лангете, чтобы минимальная нагрузка была на голеностоп. И это минус один игрок, я думаю, что на ближайшие несколько недель точно. Если не месяц.

Анхель Торрес восстанавливается, восстановление идет своим путем, но нужно выдержать определенные сроки, чтобы он вернулся в группу. И, к сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждение, и чтобы не усугубить, мы вынуждены оставить его вне заявки на игру», – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.