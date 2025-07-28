Буяльский не сыграет в ответном матче Динамо против Хамрун Спартанс в Лиге чемпионов
Александр Шовковский заявил, что у полузащитника есть повреждение
около 13 часов назад
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский поделился информацией о травме Валентина Рубчинского — игрок в ближайшие недели не сможет помочь команде.
Также специалист прокомментировал ситуацию с Анхелем Торресом, который также имеет повреждение. Кроме того, в будущем поединке не примет участия Виталий Буяльский, так как у него есть проблемы со здоровьем.
«К сожалению, продолжают лечиться Анхель Торрес и Валентин Рубчинский. У Валентина вообще очень непростая травма. Мы были вынуждены отправить его в Киев, чтобы он там проходил обследование и лечение. К сожалению, у него рецидив травмы ахиллова сухожилия, и он в ближайшее время не сможет нам помочь.
Он должен какое-то время находиться в специальном жестком лангете, чтобы минимальная нагрузка была на голеностоп. И это минус один игрок, я думаю, что на ближайшие несколько недель точно. Если не месяц.
Анхель Торрес восстанавливается, восстановление идет своим путем, но нужно выдержать определенные сроки, чтобы он вернулся в группу. И, к сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждение, и чтобы не усугубить, мы вынуждены оставить его вне заявки на игру», – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.
Ответный матч между Динамо и Хамрун Спартанс пройдет 29 июля в польском Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Если украинский клуб пройдет мальтийцев по сумме двух матчей, то в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов его соперником станет победитель пары Пафос (Кипр) – Маккаби из Тель-Авива.