Шведский клуб Мальме официально объявил о подписании 21-летнего флангового полузащитника Зиры Салифу Сума.

Гвинейский футболист заключил контракт сроком на четыре с половиной года. Финансовые детали сделки не раскрываются, однако, по информации Transfermarkt, сумма трансфера составила около 1,3 миллиона евро.

Ранее Суму активно связывали с киевским Динамо, и украинский клуб проявлял интерес, предлагая за игрока 1 миллион, но Зира отклонила предложение. В итоге футболист переехал в Швецию.

В сезоне 2024/25 Сума провел за Зиру 41 матч во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав семь результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,2 миллиона евро.