Бывший директор Карпат и военнослужащий ВСУ Сергей Болотников жестко проехался по нынешнему руководству львовского клуба.

Давайте честно – я не знаком с его работой в предыдущих клубах. Я думаю, никто особо не знаком, не знает, что за тренер Фернандес. Мне немного смешно, потому что руководство «Карпат» сейчас выглядит как такой подросток, который проходит все этапы пубертатного периода. Пришли люди заниматься футболом, что нужно в первую очередь? Давайте наберем легенд клуба. Набрали – Тлумак, Юрчишин. Потом – надо еще, взяли самую большую легенду клуба – Маркевича. Всё, легенда с легендой, настоящие «Карпаты».

Не получилось с Маркевичем – давайте какие-то эксперименты, что-то модно-молодежное, стильное попробуем. Попробовали. А теперь давайте по классике жанра – иностранца какого-то. Если уж иностранец, зарубежный специалист – то сразу Мистер и так далее. Приедет цивилизованный человек учить нас, дикарей, уму-разуму, будет нам бусы продавать.

Это очевидные ступени, которые проходит каждый владелец, олигарх в украинском футболе и Матковский сейчас идет по этим ступеням и это немного смешно выглядит. Но с одной стороны, смешно, а с другой – это очевидный набор, потому что кого тут еще в Украине сейчас... Вернидуба? Не знаю, все такие очевидные варианты закончились, поэтому, наверное, надо что-то искать за границей.

Но хотелось бы что-то более очевидное, что можно пощупать, что этот тренер имеет какие-то достижения, опыт строительства интересных больших проектов стратегически, чтобы это был какой-то менеджер. Ничего такого особенного пока в этом тренере не вижу», – сказал Болотников в интервью ua.tribuna.com.