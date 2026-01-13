Павел Василенко

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Макаренко определился с новым клубом.

Контракт с опытным футболистом подписал Кызылжар, который выступает в чемпионате Казахстана. Стороны договорились о сотрудничестве до 31 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба Кызылжара.

К новой команде Макаренко присоединился на правах свободного агента после того, как покинул Ордабасы.

Макаренко ранее выступал за Динамо-2, Динамо, Говерлу, бельгийские Кортрейк и Андерлехт, венгерский Фехервар и Ордабасы.

В активе защитника 15 матчей за сборную Украины.