Бывший игрок Карпат, Ворсклы и Вереса получил тяжелые ранения на фронте
Экс-футболисту нужна помощь
около 1 часа назад
Бывший футболист львовских Карпат, ровенского Вереса, полтавской Ворсклы и еще ряда украинских клубов Николай Закотюк получил ранение на фронте и в настоящее время нуждается в помощи.
Как рассказала жена военного, Николай присоединился к войску 19 апреля 2025 года. Держал оборону возле Константиновки. На выходе из позиции получил минно-взрывное ранение.
Сейчас Николай Закотюк находится в больнице. Впереди длительная реабилитация. Семья нуждается в поддержке.
- Карта Николая Закотюка для помощи: 5168 7451 4032 9399
Закотюк начал профессиональную карьеру в стрийской Скале. Далее были Карпаты. Также выступал за Верес, ЦСКА-Борисфен, Ниву Тернополь, Львов, Закарпатье, Николаев, Ворсклу и Александрию.
Вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины.
