Павел Василенко

Бывший футболист львовских Карпат, ровенского Вереса, полтавской Ворсклы и еще ряда украинских клубов Николай Закотюк получил ранение на фронте и в настоящее время нуждается в помощи.

Как рассказала жена военного, Николай присоединился к войску 19 апреля 2025 года. Держал оборону возле Константиновки. На выходе из позиции получил минно-взрывное ранение.

Сейчас Николай Закотюк находится в больнице. Впереди длительная реабилитация. Семья нуждается в поддержке.

Карта Николая Закотюка для помощи: 5168 7451 4032 9399

Закотюк начал профессиональную карьеру в стрийской Скале. Далее были Карпаты. Также выступал за Верес, ЦСКА-Борисфен, Ниву Тернополь, Львов, Закарпатье, Николаев, Ворсклу и Александрию.

Вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины.