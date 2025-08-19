Павел Василенко

Джесси Лингард выиграл свою первую индивидуальную награду с момента присоединения к ФК Сеул, получив признание от местной лиги.

Лингард – игрок, который вырос в Манчестер Юнайтед. Ожидалось, что он будет ключевым игроком «красных дьяволов», но в итоге не оправдал ожиданий.

Атакующий полузащитник наконец покинул «Олд Траффорд» в 2022 году, подписав постоянный контракт с другим клубом. Он перешел в Ноттингем Форест и почти через год оказался без работы.

Услугами англичанина заинтересовался южнокорейский Сеул. Он играет за азиатский клуб с февраля 2024 года.

Лингард провел 53 матча за Сеул, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В настоящее время он является их капитаном.

Лучший месяц англичанина в ФК Сеул был в июле, в течение которого корейская команда одержала две победы и одно поражение.

Лингард сыграл ключевую роль в этих победах, забив решающие голы, что принесло ему награду «Игрок месяца лиги» за июль, первую с момента присоединения к клубу.