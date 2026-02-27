Сергей Разумовский

В 24-м туре французской Лиги 1 Страсбур на своем поле сыграл вничью с Лансом.

Хозяева открыли счет уже на 18-й минуте, когда отличился Паничелли. После этого Страсбург пытался контролировать темп и чаще удерживал мяч — 55% владения против 45% у гостей.

Тем не менее, по качеству и остроте именно Ланс выглядел убедительнее: команда доминировала в игре, нанесла 25 ударов по воротам и набрала 1.68 ожидаемых голов по модели xG. Давление гостей в итоге принесло результат на 62-й минуте — Сангаре сравнял счет, однако для волевой победы натиска фаворита не хватило.

Ланс набрал 53 очка и уже в этом туре рискует отстать от ПСЖ украинца Ильи Забарного на четыре балла в борьбе за чемпионство. Страсбур (35) – седьмой.

Лига 1, 24-й тур

Страсбур – Ланс 1:1

Голы: Паничелли, 18 – Сангаре, 62

Страсбур: Пендерс, Дуе, Омобамиделе, Дукуре, Уаттара, Барко, Эль-Мурабет, Годо (Гойсберг, 76), Энсисо, Морейра (Оедель, 90+2), Паничелли

Ланс: Риссе, Сарр, Ганю, Челик, Юдоль, Томассон (Хайдара, 72), Сангаре, Абдулхамид, Саид (Сима, 72), Товен (Сотока, 81), Эдуар (Сен-Максимен, 60)

Предупреждения: Уаттара (4), Энсисо (79) – Томассон (45+1), Юдоль (87)

