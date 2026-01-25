Сергей Разумовский

В 23-м туре английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде неожиданно уступил Борнмуту.

Команда Андони Ираолы уже создавала проблемы Челси и Арсеналу, а красные надеялись избежать такой же участи. Однако гости снова не показали ни убедительной игры, ни стабильности, из-за чего разговоры о будущем нидерландского тренера лишь усилились.

После осторожного начала хозяева неожиданно прибавили в середине первого тайма. Сначала Скотт ассистировал Эванилсону после ошибки ван Дейка, а затем Хименес удвоил преимущество Борнмута, воспользовавшись еще одной передачей за спину обороне. К тому же Ливерпуль потерял из-за травмы Джо Гомеса. Впрочем, в конце тайма ван Дейк частично исправился, замкнув подачу с углового и оставив команде шансы.

После перерыва Борнмут больше защищался, но долго сдерживал давление. На 80-й минуте Собослаи ударом под дальнюю штангу сравнял счет, однако в компенсированное время хозяева вырвали победу – Адли после дальнего аута протолкнул мяч в сетку.

Ливерпуль остался с 36 очками и рискует пропустить в зону Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед (35) и Челси (34).

АПЛ, 23-й тур

Борнмут – Ливерпуль 3:2

Голы: Эванилсон, 27, Хименес, 33, Адли, 90+5 – ван Дейк, 45+1, Собослаи, 80

Борнмут: Петрович, Смит, Хилл, Сенеси, Трюффер, Скотт, Кук, Хименес (Тот, 85), Крупи (Кристи, 67), Адли, Эванилсон (Унал, 90+3).

Ливерпуль: Алиссон, Фримпонг (Экитике, 59), Гомес (Эндо, 35), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 46), Гравенберх, Мак Аллистер (Джонс, 59), Собослаи, Вирц, Салах, Гакпо (Нгумоа, 75).

Предупреждения: Крупи – Гравенберх