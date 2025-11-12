Павел Василенко

После публикации в начале октября после победы Палмейраса над Сан-Паулу со счетом 3:2, дело Витора Роке будет рассматриваться Высшим спортивным судом. Заседание назначено на 17 ноября.

Речь идет о опубликованном им изображении тигра, который кусает оленя за шею, которое игрок удалил через несколько минут. Однако ему будут предъявлены обвинения в якобы «дискриминационном» поступке, совершенном после празднования очередной победы.

Звезда команды, бывший игрок Барселоны, рискует получить строгое наказание и дисквалификацию на срок от пяти до десяти матчей, сообщает Globoesporte.

Это решающий этап сезона: в чемпионате Бразилии осталось шесть туров, и его клуб делит первое место с Фламенго по очкам, к тому же эти две команды сыграют в финале Кубка Либертадорес 29 ноября. Роке является лучшим бомбардиром команды и третьим в чемпионате с 16 голами и 3 результативными передачами.