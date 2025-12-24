Сергей Разумовский

Вингер Борнмута Антуан Семенио оказался в сфере интересов Манчестер Сити и может поменять клуб уже в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, отмечая, что переговорный процесс может активизироваться в ближайшие дни.

По информации источника, на этой неделе представители сторон планируют выйти на прямой контакт и детальнее обсудить возможный трансфер футболиста. Ранее на Семенио также обращали внимание другие гранды АПЛ — Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Ливерпуль, однако в данный момент именно Манчестер Сити выглядит одним из главных претендентов.

В текущем сезоне Семенио демонстрирует высокую результативность на клубном уровне. В 17 матчах он забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи, что делает его одним из самых заметных игроков атакующей линии Борнмута.

Ранее экс-одноклубник украинца Ильи Забарного сообщил Борнмуту о желании уйти.