Бывший тренер сборной Германии может возглавить команду-участницу ЧМ-2026
Первые переговоры между обеими сторонами прошли позитивно
1 день назад
Футбольная ассоциация Ганы (GFA) официально начала переговоры с бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом относительно вакантной позиции тренера национальной команды. Об этом сообщает GHANAsoccernet.
Напомним, что 31 марта GFA объявила о прекращении сотрудничества с Отто Аддо.
Источники, близкие к переговорам, сообщают, что первые переговоры между обеими сторонами прошли позитивно, а Лёв выразил искренний интерес к этой позиции.
66-летний немец в настоящее время оценивает проект, включая профиль сборной Ганы, техническую структуру и долгосрочное видение развития.
Сообщается, что ассоциация стремится как можно быстрее завершить назначение.
На групповом этапе чемпионата мира-2026 Гана встретится с Хорватией, Англией и Панамой.
Отметим, что под руководством Лёва сборная Германии выиграла чемпионат мира в 2014 году.
