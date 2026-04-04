Владимир Кириченко

Футбольная ассоциация Ганы (GFA) официально начала переговоры с бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом относительно вакантной позиции тренера национальной команды. Об этом сообщает GHANAsoccernet.

Напомним, что 31 марта GFA объявила о прекращении сотрудничества с Отто Аддо.

Источники, близкие к переговорам, сообщают, что первые переговоры между обеими сторонами прошли позитивно, а Лёв выразил искренний интерес к этой позиции.

66-летний немец в настоящее время оценивает проект, включая профиль сборной Ганы, техническую структуру и долгосрочное видение развития.

Сообщается, что ассоциация стремится как можно быстрее завершить назначение.

На групповом этапе чемпионата мира-2026 Гана встретится с Хорватией, Англией и Панамой.

Отметим, что под руководством Лёва сборная Германии выиграла чемпионат мира в 2014 году.

