Сергей Разумовский

Главный тренер Лиона Паулу Фонсека уточнил сроки, когда украинский нападающий Роман Яремчук начнет работать с командой после оформления перехода. По словам наставника, форвард должен присоединиться к коллективу уже на следующей неделе.

Роман Яремчук присоединится к команде на следующей неделе, сообщил Фонсека. Таким образом, украинец не успеет подготовиться к ближайшей игре Лиона в чемпионате Франции — матчу 21-го тура Лиги 1 против Нанта, который запланирован на 7 февраля. Интересно, что Яремчук уже играл против Паулу Фонсеки, в ноябре 2016 года Шахтёр минимально одолел Александрия (2:1), а форвард забил единственный мяч "горожан".

Напомним, Лион официально объявил о подписании Яремчука 2 февраля. Французский клуб арендовал 30-летнего форварда с опцией выкупа, так что в случае успешного выступления и соответствия ожиданиям Лион сможет оформить полноценный трансфер после завершения арендного периода.

Первую половину сезона Яремчук провел в составе Олимпиакоса. В последний раз он выходил на поле 24 января — в матче 18-го тура чемпионата Греции против Волоса, который закончился победой его команды со счетом 1:0. Тогда украинец появился в игре на 64-й минуте и доиграл встречу до финального свистка.

Также в конце января 2026 года греческие медиа сообщали, что Яремчук не попал в заявку Олимпиакоса на поединок против Аякса в Лиге чемпионов из-за проблемы с ногой. Ожидается, что в ближайшие дни станет понятно, в каком состоянии нападающий прибудет в Лион и когда сможет полноценно включиться в тренировочный процесс.

Ранее Лион показал первый день Яремчука в новом клубе.