Павел Василенко

Пресс-служба Колоса объявила о том, что к тренерскому штабу команды присоединился Тарас Михалик. До этого он работал ассистентом главного тренера в Волыни и Волыни-2.

Напомним, что в течение профессиональной игровой карьеры Михалик выступал за киевский ЦСКА (2002-2005), Закарпатье (2005-2006), киевское Динамо (2006-2013), московский Локомотив (2013-2019), Волынь (2019-2020) и национальную сборную Украины (2006-2012).

Колос в прошлом сезоне занял десятое место в турнирной таблице УПЛ.