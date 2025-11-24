Павел Василенко

Болельщики Английской Премьер-лиги объединились и выступили против собственных клубов. В Великобритании сообщают, что многочисленные фанатские группы официально обратились к руководствам клубов с требованием заморозить цены на домашние билеты на ближайшие два сезона.

Причиной стало то, что 19 из 20 клубов повысили стоимость абонементов и билетов на сезон 2024/25, а 13 команд сделали это уже в текущей кампании. На фоне инфляции и общего роста цен болельщики ощутили чрезмерную нагрузку, поэтому объединили усилия: 116 фанатских организаций Премьер-лиги подписали совместное письмо. В нем они требуют заморозить цены на сезоны 2026/27 и 2027/28, а также опубликовать официальные данные о стоимости билетов, доходах клубов и планах на будущее.

Письмо, опубликованное Ассоциацией футбольных болельщиков, призывает клубы прекратить «ценовые войны» и поднимает вопрос хаотичного расписания матчей, которое подстраивают под интересы вещателей.

«Дни матчей никогда не были такими сложными для планирования и такими дорогими для посещения», – говорится в заявлении.

Болельщики также напоминают о действующем потолке в 30 фунтов на выездные билеты – «важном соглашении», которое доказывает, что клубы и фанаты способны вместе достигать позитивных изменений.