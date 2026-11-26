Полузащитник Шахтера Егор Назарина в эфире MEGOGO прокомментировал свою ошибку, которая привела к поражению от Фенербахче в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

Во-первых, я не ожидал эту передачу. Там был, насколько я помню, короткий отрезок. Я думал, что эта передача пойдет не мне, но в последний момент передача пошла мне – не ожидал, и, к сожалению, обокрали и с этого момента забили нам мяч.

Это моменты, такие простые ошибки. По моему мнению, это вера в себя. Потеряли ее в этот момент. Раньше было как: положительный результат, мы на подъеме. А сейчас негативный немного период, можно сказать, не те результаты, которые мы ожидали от себя – и уверенность где-то пропала. Я считаю, что из-за этого возникают такие моменты.

По моему мнению, во-первых, мы потеряли веру в себя. У нас есть какие-то позитивные моменты, из которых, по моему мнению, можно выжимать эти голы. Если бы такие моменты или предпосылки для моментов были у команды соперника, то нам, наверное, забили бы три мяча. А мы, к сожалению, из этих полумоментов не можем выжать этот гол. По моему мнению, это, во-первых, вера в себя.