Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран прокомментировал поражение от турецкого Фенербахче (0:1) в матче пятого тура Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить Фенербахче и господина Эмре с этой победой. На поле они в некоторых аспектах действовали лучше нас. Мы часто не успевали вступать в борьбу, запаздывали с поиском вариантов продолжения атаки и допускали много ошибок в передачах во время розыгрыша мяча. Даже когда они не прессинговали нас 10 на 10, мы не могли найти свободного игрока. Будем работать над нашей командой, которая молодая и имеет потенциал. Иногда в таких командах могут возникать подобные проблемы. Для нас это был горький опыт, из которого нужно вынести много уроков. Будем работать над ошибками, чтобы становиться лучше, и двигаться дальше.

Я никогда не сдавался в жизни и не собираюсь делать это сейчас. Если в следующих матчах мы наберем шесть или пять очков, то продолжим бороться. Всегда говорю, что у нас команда, способная играть против любого соперника в любой точке мира. Это команда молодых игроков, которые только развиваются. Кто-то из наших футболистов во время международной паузы отправится в юношеские сборные, так что мы не будем искать оправданий, а постараемся показать всё, на что способны. Я никогда не был человеком, который смотрит на всё сквозь розовые очки, и у меня нет в этом нужды. Перед матчем я сказал то, во что верил: Фенербахче может играть на этом уровне лучше, чем в своем чемпионате. И сегодня, вместе со своим главным тренером, они это продемонстрировали. Поэтому поздравляю их с победой. А нам есть над чем поработать и много уроков извлечь из этого матча», – цитирует Турана клубная пресс-служба.