Нидерландский полузащитник РБ Лейпциг Хави Симонс оказался в сфере интересов лондонского Челси, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Согласно источнику, немецкий клуб не исключает возможности расставания с 22-летним хавбеком. В настоящее время ведутся активные переговоры с представителями английского клуба, и стороны уже близки к достижению соглашения.

В то же время Лейпциг проявляет интерес к полузащитнику Челси Карни Чуквуемеки и уже начал обсуждение потенциального трансфера.

В прошлом сезоне Хави Симонс провел 33 встречи на клубном уровне во всех соревнованиях, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Челси начал переговоры с представителями Хави Симонса.