Павел Василенко

Несколько дней назад Челси выиграл Клубный чемпионат мира. Триумф английского клуба на турнире в США несколько затмил его активность на трансферном рынке.

В летнее трансферное окно синие пополнили свои ряды Кендри Паесом, Дарио Эссугу, Эстеваном, Лиамом Делапом, Жоау Педру, Джейми Гиттенсом и Мамаду Сарром. Последний обошелся клубу в 20 миллионов евро.

Молодой защитник дебютировал за команду совсем недолго – в матче Клубного чемпионата мира против туннского Эсперанса (3:0). Талантливый француз провел на поле восемь минут.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, Сарр вскоре покинет Челси и перейдет в годичную аренду в Страсбург. 19-летний игрок вернется в клуб, который покинул месяц назад.

Мамаду Сарр считается одним из самых талантливых игроков французского футбола. В прошлом сезоне он провел 27 матчей в Лиге 1, отличившись одной результативной передачей.

Контракт французского игрока рассчитан до 30 июня 2033 года. Сайт Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.