Лондонский Челси проявляет серьезный интерес к атакующему полузащитнику Лейпцига Хави Симонсу.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, представители английского клуба уже провели прямые переговоры с окружением 22-летнего футболиста. При этом официальные контакты между клубами еще не устанавливались — Челси стремится сначала договориться с самим игроком.

Источник отмечает, что именно лондонцы на сегодняшний день имеют наиболее конкретный вариант для продолжения карьеры Симонса. В ситуации также фигурирует интерес со стороны Арсенала, однако Бавария, несмотря на прежнюю активность, пока не ведет настойчивых переговоров. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль лишь отслеживает развитие событий. Хави Симонс не исключает возможность продолжения карьеры в Английской Премьер-лиге, рассматривая переход в один из топ-клубов как логичный шаг в развитии.

В прошлом сезоне за Лейпциг он провел 33 матча, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что талантливый игрок покинет Челси.