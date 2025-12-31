Сергей Разумовский

В 19-м туре английской Премьер-лиги Челси на своем поле сыграл вничью с Борнмутом, бывшим клубом украинца Ильи Забарного — 2:2.

Судьба встречи фактически решилась уже в первые полчаса. Гости открыли счет на 6-й минуте благодаря голу Брукса, после чего Челси быстро ответил – на Палмер реализовал пенальти. Фернандес вывел лондонцев вперед, но преимущество продержалось недолго: на 27-й минуте Клюйверт снова восстановил паритет, сделав счет окончательным (2:2).

После такого бурного старта в дальнейшем команды не смогли дожать друг друга, так что счет, установленный в первой половине тайма, так и остался финальным. Украинский вингер Челси Михаил Мудрик в этом матче участия не принимал – он снова пропустил игру из-за дисквалификации в допинговом деле.

АПЛ, 19-й тур

Челси – Борнмут 2:2

Голы: Палмер, 15 (пен.), Фернандес, 23 – Брукс, 6, Клюйверт, 27

Челси: Санчес, Ачемпонг (Джеймс, 46), Чалоба, Фофана, Гюсто, Кайседо, Фернандес, Эстеван (Гиттенс, 90+3), Палмер (Педро, 63), Гарначо (Нету, 46), Делап (Сантос, 87)

Борнмут: Петрович, Хименес, Хилл, Сенеси, Трюффер, Тавернье, Скотт, Брукс (Адли, 78), Клюйверт (Смит, 90+3), Семенио, Эванилсон (Унал, 82)

Предупреждения: Кайседо, 4 – Тавернье, 84