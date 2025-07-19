Артета объяснил, почему Арсенал подписал вингера Челси
Тренер рад видеть Нони Мадуеке в своей команде
21 минуту назад
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета раскрыл причину, по которой клуб решил подписать вингера сборной Англии Нони Мадуэке.
По словам специалиста, 23-летний футболист способен значительно усилить атакующий потенциал команды.
«Мы все очень рады приветствовать Мадуэке в команде. Нони — интересный и мощный молодой игрок, его выступления и статистика в последние сезоны были на неизменно высоком уровне. Он один из самых талантливых вингеров Премьер-лиги.
В свои 23 года Нони уже имеет опыт клубного и международного футбола и хорошо знает Премьер-лигу. Учитывая качество игры Нони в последние сезоны, мы очень рады, что он присоединился к нам.
Нони присоединится к нашей команде, где есть его партнеры по сборной Англии и другие футболисты, которых он знает. Он сразу же почувствует себя как дома. Его приход действительно усилит нашу команду — мы все очень рады видеть его здесь. От имени всех нас приветствуем Нони, добро пожаловать в твою семью», — заявил Артета.
В прошлом сезоне Мадуэке провел 45 матчей за Челси, отметившись 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Кроме того, игрок стабильно получает вызовы в национальную сборную Англии.