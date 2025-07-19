Павел Василенко

В июле 2024 года Челси обратил внимание на Ренату Вейгу. Потенциал 21-летнего защитника оказался настолько велик, что прошлым летом он перешел на «Стэмфорд Бридж». Несмотря на высокие ожидания, покорить Англию не удалось.

В конце января этого года Ювентус решил арендовать талантливого центрального защитника. Португалец проявил себя настолько хорошо, что даже получил вызов в национальную сборную. Его цена продолжала расти, что, в свою очередь, стало хорошей новостью для Челси.

По словам журналиста Флориана Плеттенберга, ожидается, что Вейга покинет Лондон в летнее трансферное окно, что принесет бывшему чемпиону Англии значительную прибыль. Клуб оценил его в 30-35 миллионов евро.

Похоже, очередь за защитником лишь будет расти. Атлетико Мадрид считается фаворитом в его приобретении.

Вейга попал в поле зрения испанского клуба. Более того, руководство клуба не намерено ждать и хочет завершить трансфер как можно быстрее.