Павел Василенко

Лондонский Челси внес украинского вингера Михаила Мудрика, который находится в центре допингового скандала, в заявку на новый сезон 2025/26 на своем сайте.

17 августа Челси начнет новый сезон 2025/26 в АПЛ, сыграв домашний матч с Кристал Пэлас. Начало встречи запланировано на 16:00 по Киеву.

Сегодня лондонский клуб обнародовал заявку команды Энцо Марески на следующий розыгрыш чемпионата Англии.

Отметим, что место в ней нашлось и для украинского вингера Михаила Мудрика, который провалил допинг-тест в прошлом году.

В то же время в заявку Челси не попала ряд известных игроков: Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг, Аксель Дисаси Армандо Броя и другие.