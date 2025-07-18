Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился мнением по поводу дисквалификации вингера Челси и сборной Украины Михаила Мудрика в деле о допинге и спрогнозировал ее продолжительность.

Мне его жаль. Ментально ему очень сложно, особенно в его возрасте (24 года). Рядом с ним сейчас должны быть близкие люди, желательно родные, которые могли бы его морально поддержать. Надо смириться ему, забыть, как страшный сон.

Думаю, у него впереди еще будет неплохая карьера, несмотря на этот допинговый скандал. Думаю, что Мудрик отсидит еще год, следующий сезон. Где-то с марта-апреля 2026, предполагаю, ему разрешат тренироваться с командой. Не уверен, что это будет с Челси, потому что к тому времени Мареска может построить такую команду, где Михаилу не будет места, вклиниться будет очень тяжело.

Впереди, уверен, еще будет много судов. Скорее всего, компенсаций будет требовать Челси, не исключаю, что и Шахтер, за неполученные бонусы, – заявил Цыганык в комментарии для «Украинского футбола».