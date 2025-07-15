Львовские Карпаты попрощались с украинским полузащитником Максимом Чехом. Сообщение появилось на официальном ресурсе клуба. 26-летний футболист покинул команду УПЛ в статусе свободного агента.

Максим стал игроком Карпат в 2023 году и с тех пор провел 18 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Стоит напомнить, что Чех воспитанник донецкого Шахтера, но за первую команду клуба так и не сыграл ни одного официального матча. До 2023 года он числился на контракте с донетчанами, выступая в аренде за Мариуполь (2019–2022) и азербайджанский Сабаил (2022–2023).

Кроме того, в активе футболиста победа на молодежном чемпионате мира U-20 в составе сборной Украины в 2019 году.

Ранее сообщалось, что голкипер Карпат может стать игроком Вильярреала.