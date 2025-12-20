Павел Василенко

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё стал совладельцем итальянского клуба Санремезе, который выступает в Серии D. Как сообщает Gazzetta dello Sport, Карамбё приобрел 37,5% акций команды. Такой же пакет достался предпринимателю Теодоросу Орнитопулосу, тогда как действующий президент Алессандро Масса сохранил за собой 25% и продолжит возглавлять клуб.

В настоящее время Санремезе играет в четвертом дивизионе, однако новое руководство не скрывает амбиций – команда намерена подняться как минимум до третьего уровня итальянского футбола.

Карамбё – чемпион мира и Европы в составе сборной Франции – хорошо знаком с итальянским футболом. В 1995–1997 годах он защищал цвета Сампдории, а город Сан-Ремо оставил у него особые воспоминания.

«Я познакомился с президентом клуба Массу на благотворительном мероприятии. Он рассказал о своём видении развития команды, и я понял, что это чрезвычайно интересный вызов. Я работаю стратегическим консультантом в Олимпиакосе, но это мой первый опыт прямого инвестирования. Мы проведём аудит, проанализируем структуру клуба и привлечём новых партнёров. Сан-Ремо – жемчужина Лигурии, город с миллионами туристов, и футбольная команда должна стать его ценностью», – заявил Карамбе.

Француз также с теплом вспомнил годы, проведенные в Италии, игру за Сампдорио, встречи с легендами Серии А и дальнейший переезд в Испанию, где он стал частью триумфального Реала, который в 1998 году вернул себе титул лучшего клуба Европы.