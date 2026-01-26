Сергей Разумовский

В 22-м туре итальянской Серии А Ювентус на своем поле взял убедительный реванш у Наполи, превратив матч, от которого ждали нервов, в демонстрацию хладнокровной эффективности. В декабре в Неаполе хозяева доминировали и победили 2:1, но на этот раз картина была иной: туринцы выглядели более собранными и лучше подготовленными кадрово, а оба тренера даже отменили предматчевые пресс-конференции, что лишь подчеркивало напряжение вокруг поединка.

Начало встречи прошло под давлением Ювентуса и быстрыми выходами в атаки. Консейсау навесом чуть не закрутил мяч в ворота, Маккенни головой пробил неточно, а Тюрам после перехвата попал в перекладину. Первый гол пришел после серии рикошетов: Локателли закинул в штрафную, Девид оттеснил защитника и забил. Наполи больше владел мячом в первом тайме, но почти ничего не создал, тогда как Ювентус мог удвоить преимущество — Буонджорно вынес с линии после удара Консейсау, а Мерет потянул удар Локателли.

После перерыва Наполи снова не добавил конкретики, а Ювентус грамотно засушил игру, сведя её к единоборствам и остановкам в центре поля. В таком темпе туринцы добили соперника после ошибки Жезуса: Миретти и Їлдиз разыграли, мяч рикошетом отскочил к Костичу, который пробил низом издалека.

Ювентус набрал 42 очка и вплотную приблизился к Наполи (43), который уже опустился на четвертую строчку.

Серия А, 22-й тур

Ювентус – Наполи 3:0

Голы: Девид, 22, Їлдиз, 77, Костич, 86

Ювентус: Ди Грегорио, Калулу, Бремер, Келли, Камбиазо (Костич 60), Локателли (Коопмейнерс 88), К. Тюрам, Маккенни, Консейсау (Кабал 60), Їлдиз (Гатти 88), Девид (Миретти 77)

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Буонджорно, Гутьеррес (Беукема 74), Лоботка, МакТоминей, Спинаццола, Елмас (Джоване 70), Вергара (Лукаку 79), Хойлунд

Предупреждения: Їлдиз, 57 – Жезус, 34, Вергара, 73