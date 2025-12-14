Сергей Разумовский

В 16-м туре французской Лиги 1 Лилль и Осер устроили настоящий спектакль, где гости в итоге вырвали победу 4:3.

«Доги» очень рано повели в счёте благодаря голу Гаральдссона, а на 38-й минуте ситуация для Осера усложнилась еще больше – Нгуа получил удаление, оставив гостей в меньшинстве. После перерыва Осер устроил камбэк: Синайоко сравнял счёт, а через три минуты после этого Акпа получил вторую жёлтую карточку за подножку, и уже хозяева остались вдевятером. Однако даже в таких условиях Осер вышел вперёд – на 66-й минуте мяч после неудачных действий Мбембы оказался в собственных воротах Лилля.

Финальная часть игры превратилась в полный хаос. Лилль пошёл ва-банк и за девять минут забил трижды: сначала на 77-й минуте Бенталеб сравнял счёт, а на 80-й Диаун вывел гостей вперёд. Осер не сдался и отыгрался благодаря второму голу Синайоко с пенальти на 83-й минуте, но на больше у хозяев сил не хватило, а Андре оформил решающий гол. Концовка матча ознаменовалась ещё и эмоциональной развязкой: на 88-й минуте за участие в драке удаление получили Эль-Аззузи и Перро. В итоге гости, хоть и заставили своих болельщиков понервничать, всё же удержали победу в сверхрезультативном и нервном поединке.

Вашему вниманию обзор матча.

Лилль набрал 32 очка и замыкает зону Лиги чемпионов.

Лига 1, 16-й тур

Осер – Лилль 3:4

Голы: Синайоко, 57, 83 (пен.), Мбемба, 66 (автогол) – Гаральдссон, 9, Бенталеб, 77, Диаун, 80, Андре, 86

Удаления: Акпа, 60, Эль-Аззузи, 88 – Нгуа, 38, Перро, 88