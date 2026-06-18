Сергей Разумовский

На первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Ганы одержала минимальную победу над Панамой.

Матч группы L завершился со счетом 1:0. Судьбу встречи было решено уже в добавленное время. На 90+5-й минуте Їренк’ї завершил атаку ганцев и принёс своей команде важнейшие три очка.

Панаме в этом матче заметно не хватало футболиста, способного завершить моменты в атаке. Команда из Центральной Америки не взяла на турнир нападающего киевского Динамо Эдуардо Герреро, который набрал хорошую форму к концу сезона, и в итоге не смогла реализовать свои шансы.

В другом матче дня сборная Колумбии уверенно победила Узбекистан — 3:1.

Колумбийцы открыли счет в первом тайме: на 40-й минуте отличился Муньос, известный украинским болельщикам по противостояниям Кристал Пелас с Шахтером. После перерыва Узбекистан смог отыграться — на 61-й минуте гол забил Файзуллаев.

Однако равновесие продержалось недолго. Уже на 65-й минуте Луис Диас снова вывел Колумбию вперед. Окончательный счет в добавленное время установил Кампас, который забил на 90+9-й минуте и снял все вопросы о победителе.

Таким образом, завершился первый тур группового этапа. Колумбия с тремя очками возглавила группу H, опередив Португалию и ДР Конго, у которых по одному баллу. В группе L Гана также набрала три очка, но уступает Англии по разнице мячей. Панама и Хорватия начали с поражений.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Гана – Панама 1:0

Гол: Їренк'ї, 90+5

Гана: Ати-Зиджи (Асаре, 46), Сеная, Аджетей, Опоку, Менса, Нуама (Фатаву, 58), Овусу (Сибо, 78), Їренк'ї, Семенио, Сулемана (Томас-Асанте, 58), Аю (Аду, 87)

Панама: Москера, Рамос, Кордоба, Андраде, Мурильо, Гарви, Барсенас, Блекман (Годой, 90), Мартинес (Лондоньо, 63), Ватерман (Фахардо, 63), Родригес (Диас, 74)

Предупреждения: Їренк'ї, 16 – Блекман, 73, Гарви, 90+10

Видео: MEGOGO

Узбекистан – Колумбия 1:3

Голы: Файзуллаев, 61 – Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+9

Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Абдуллаев, Ашурматов (Урозов, 78), Каримов, Мозговой, Шукуров, Насруллоев (Сайфиев, 46), Файзуллаев (Амонов, 78), Урунов (Хамдамов, 46), Шомуродов (Сергеев, 90+4)

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика, Пуэрта (Риос, 80), Лерма, Ариас (Кастаньо, 90+4), Хамес Родригес (Кампас, 72), Суарес (Кучо, 80), Луис Диас (Гомес, 90+4)

Предупреждения: Хусанов, 34 – Мохика, 7

Видео: MEGOGO