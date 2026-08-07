Официальный вещатель Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™ в Украине, медиасервис MEGOGO, подводит итоги трансляций турнира. С 11 июня по 19 июля платформа показала в прямом эфире все 104 матча. Кульминацией турнира стал финал Испания — Аргентина, общее охват которого достиг 2,8 млн зрителей. По оценкам вещателя, общее охват основывается на данных об уникальных устройствах просмотра с учетом коэффициента совместного просмотра на ОТТ и уникальной телевизионной аудитории.

Важной частью дистрибуции турнира стал бесплатный показ в Т2. 34 выбранных матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™ были доступны на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в сети Т2 и кабельных сетях. Среди них — матч-открытие, выбранные матчи каждого игрового дня на протяжении группового этапа, ключевые поединки плей-офф, четыре матча 1/8 финала, три четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и финал.

В течение турнира MEGOGO подготовил 54 большие аналитические студии в формате 3+2 — ведущий, эксперт, гость и два комментатора. К работе в прямом эфире присоединились восемь гостей и четыре постоянных эксперта.

Наибольшую телевизионную аудиторию среди матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™ собрал финал Испания — Аргентина. В пятерку самых популярных трансляций на телевидении также вошли:

Англия — Аргентина;

Мексика — ЮАР;

Франция — Испания;

Испания — Бельгия.

На OTT-платформе MEGOGO пятерку матчей по количеству уникальных зрителей сформировали:

Испания — Аргентина;

Англия — Аргентина;

Франция — Испания;

Португалия — Испания;

Испания — Бельгия.

В среднем один пользователь OTT-платформы провел за просмотром турнира 18 часов. Результаты также показали высокий интерес к решающим стадиям соревнования: все пять самых популярных матчей на OTT, включая финал, произошли уже на стадии плей-офф — начиная с 1/8 финала. Основным устройством для просмотра Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™ на MEGOGO стал Smart TV — на него пришлось 55% просмотров. Еще 34% аудитории следили за матчами с мобильных устройств, а 11% — через веб-версию платформы. Такое распределение показывает, что зрители сочетали традиционный просмотр большого футбола на телевизоре с возможностью смотреть трансляции вне дома.

Отдельным направлением работы стал цифровой контент вокруг турнира. В TikTok, Instagram и Facebook MEGOGO опубликовал 1 735 коротких видео и хайлайтов, которые в сумме собрали 91,6 млн просмотров. В частности, 711 видео в TikTok получили 42,7 млн просмотров, 537 видео в Instagram — 25,7 млн, еще 487 публикаций в Facebook — 23,2 млн просмотров.

На YouTube «MEGOGO СПОРТ» было опубликовано 578 роликов, которые в сумме собрали 10,2 млн просмотров. В частности, 345 видеороликов получили 9,3 млн просмотров, 140 видео в формате «шортс» — 627тис, еще 93 видео студий — 264 тыс просмотров.

Во время Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2026™ трансляции также стали площадкой для поддержки актуальных благотворительных сборов. Через QR-коды в эфире зрители присоединились к пяти сборам в пользу 101-й отдельной бригады территориальной обороны, спецподразделения «Кракен», бригады «Хартия» и благотворительного фонда «Растите в семье». Всего удалось собрать более 4,1 млн грн. Наибольший отдельный результат был зафиксирован во время финала Испания — Аргентина: зрители задонатили 1 438 812 грн на программы благотворительного фонда «Растите в семье».

Чемпионат Мира по Футболу FIFA 2026™ стал одним из крупнейших спортивных проектов MEGOGO по объему прямого вещания, студийного производства и цифрового сопровождения. Сочетание OTT-платформы, бесплатного телеканала в Т2 и кабельных сетях дало украинским зрителям несколько доступных сценариев просмотра турнира, а медиасервису — возможность охватить как постоянную спортивную аудиторию, так и зрителей, которые присоединяются именно к крупнейшим международным событиям.

* Примечание: Показатель 2,8 млн зрителей является совокупной оценкой аудитории финального матча Чемпионата мира FIFA 2026™ в Украине и состоит из телевизионной аудитории и OTT-аудитории MEGOGO. Оценка OTT-аудитории основана на данных о уникальных устройствах просмотра с учетом коэффициента совместного просмотра.

** Источники данных: Data MEGOGO, уникальные пользователи и часы просмотра; Nielsen, rch#, аудитория 4+, вся Украина, оценка, Consolidated 2tsv; данные социальных платформ MEGOGO. Показатели OTT и телевидения объединены для оценки общего охвата турнира.