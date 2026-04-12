В очередных матчах украинских низших футбольных дивизионов прошли интересные поединки как в Первой, так и во Второй лиге. Некоторые результаты оказались прогнозируемыми, а некоторые — довольно неожиданными.

В 23-м туре Первой лиги Виктория одержала минимальную победу над Ворсклой, которая продолжает переживать сложный отрезок сезона. Единственный мяч в встрече был забит в конце первого тайма — на 43-й минуте Хамелюк реализовал пенальти и принёс своей команде три очка.

Ингулец в домашнем матче на новом стадионе не смог обыграть Металлург Сергея Ковальца. Команды так и не смогли открыть счёт, и встреча завершилась нулевой ничьей. Для хозяев это потеря важных очков, учитывая турнирные амбиции.

Буковина продолжила набирать очки, одержав очередную победу в драматичном матче против Феникс-Мариуполя. Хозяева вышли вперёд в компенсированное к первому тайму время благодаря голу Груши. Во второй половине Грицак восстановил равновесие на 77-й минуте, однако в самом конце Витенчук, забив на 90+6-й минуте, принёс Буковине победу со счётом 2:1.

Не обошлось и без неожиданных результатов: Пробий сумел минимально обыграть ЮКСА. Победный гол на 67-й минуте забил Гаврилюк, что позволило его команде записать в актив важные три очка.

Ещё один интересный матч состоялся между Агробизнесом и Черноморцем. Одесский клуб одержал уже четвёртую победу после возвращения Романа Григорчука. Черноморец вышел вперёд уже на 7-й минуте благодаря Ермакову. В компенсированное время второго тайма команды устроили настоящую развязку: на 90+3-й Хома забил второй мяч гостей, а уже на 90+4-й Кузьмин сократил отставание, но спасти матч Агробизнес не сумел — 1:2.

Первая лига, 23-й тур

Виктория – Ворскла 1:0

Гол: Хамелюк, 43 (пен.)

Ингулец – Металлург 0:0

Буковина – Феникс-Мариуполь 2:1

Голы: Груша, 45+1, Витенчук, 90+6 – Грицак, 77

Пробий – ЮКСА 1:0

Гол: Гаврилюк, 67

Агробизнес – Черноморец 1:2

Голы: Кузьмин, 90+4 – Ермаков, 7, Хома, 90+3

Во Второй лиге, в группе А, Полесье-2 уверенно обыграло Самбор-Ниву-2 со счётом 2:0. Голами отличились Раско на 33-й минуте и Валиффер на 57-й. Житомирская команда контролировала ход игры и одержала убедительную победу.

В другом матче группы А винницкая Нива на выезде победила Куликов со счётом 2:1. Оба своих гола гости забили с пенальти: сначала на 9-й минуте отличился Петрук, а под занавес первого тайма второй мяч провел Погорилый, который является воспитанником Шахтёра. Во втором тайме Волков сократил отставание, но Куликов избежать поражения не сумел.

Вторая лига, группа А, 26-й тур

Полесье-2 – Самбор-Нива-2 2:0

Голы: Раско, 33, Валиффер, 57

Куликов – Нива Винница 1:2

Голы: Волков, 62 –Петрук, 9 (пен.), Погорілий, 45 (пен.)

В группе Б Второй лиги Александрия-2 устроила результативный матч против Колоса-2 и победила со счетом 5:2. Главным героем встречи стал экс-динамовец Кремчанин, оформивший хет-трик, забив на 9-й, 29-й и 63-й минутах. Еще по одному мячу за гостей добавили Жонатан и Малько. В составе Колоса-2 отличились Приходько и Тарануха, однако этого было недостаточно, чтобы навязать борьбу сопернику.

Локомотив, в свою очередь, вернулся на победную тропу, минимально обыграв Тростянец. Единственный мяч в поединке на 52-й минуте забил Головатенко, что и обеспечило команде победу.

Вторая лига, группа Б, 26-й тур

Колос-2 – Александрия-2 2:5

Голы: Приходько, 25, Тарануха, 45+3 – Кремчанин, 9, 29, 63, Жонатан, 43, Малько, 90

Локомотив – Тростянец 1:0

Голы: Головатенко, 52