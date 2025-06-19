Палмейрас победил Аль-Ахли в матче Клубного чемпионата мира
Матч был прерван из-за непогоды
около 14 часов назад
Бразильский Палмейрас обыграл египетский Аль-Ахли со счетом 2:0 в матче второго тура Клубного чемпионата мира.
Матч на стадионе MetLife в Ист-Разерфорде был прерван почти на час во втором тайме из-за шторма.
Палмейрас закрепил свой триумф двумя точными ударами вскоре после перерыва. Автогол Вессама Абу Алі на 49-й минуте, а Флако Лопес через десять минут установил окончательный счет.
Вскоре после этого судья Энтони Тейлор увел обе команды с поля, получив сообщение о приближающемся шторме. Однако в конечном итоге шторм прошел мимо стадиона. После перерыва примерно на 50-й минуте игра возобновилась, и больше голов забито не было.
Палмейрас возглавил группу A, имея в своем активе четыре очка. Аль-Ахли с одним баллом находится на четвертой позиции.
Клубный чемпионат мира, 2-й тур
Группа А
Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0
Голы: Абу Алі, 48 (автогол), Лопес, 59.