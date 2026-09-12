Сергей Разумовский

В матче шестого тура нидерландской Эредивизи Аякс на выезде уверенно победил Фортуну Ситтард – 5:1. Амстердамцы открыли счет еще до перерыва, а после паузы окончательно сняли все вопросы о победителе.

Гости вышли вперед на 35-й минуте. Брандт нанес красивый удар и помог Аяксу завершить первый тайм с минимальным преимуществом.

В начале второй половины встречи Фортуна смогла восстановить интригу. Дескотт, вышедший на замену, отметился на 52-й минуте и сравнял счет.

Однако хозяевам не удалось долго сохранить равновесие. На 62-й минуте Керер снова вывел Аякс вперед. После его несильного удара защитник Фортуны неудачно сыграл на линии ворот и не смог выбить мяч.

В дальнейшем амстердамцы полностью контролировали ход матча. На 73-й минуте Классен увеличил преимущество гостей, еще через пять минут Дольберг забил четвертый гол Аякса, а в компенсированное время Бас установил окончательный счет.

Украинский вингер Аякса Виктор Цыганков начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. Вскоре он присоединился к результативной атаке своей команды, выполнив предголевую передачу во время гола Классена.

В компенсированное время украинец также качественно подал с углового. Бас воспользовался передачей Цыганкова и результативно завершил комбинацию, забив пятый мяч Аякса.

По версии Flashscore, Цыганков получил оценку 7,7. Украинец продемонстрировал 92% точности передач – 12 из 13. В его актив также вошли две ключевые передачи, три точные передачи в штрафную площадку, 19 касаний мяча, два касания в штрафной соперника, один заблокированный удар и одна точная скидка.

Аякс набрал десять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизи. В следующем туре амстердамская команда сыграет против Виллема II. Матч состоится 15 сентября и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Чемпионат Нидерландов, шестой тур

Фортуна Ситтард – Аякс 1:5

Голы: Дескотт, 52 – Брандт, 35, Керер, 62, Классен, 73, Дольберг, 78, Бас, 90+5