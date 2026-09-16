Сергей Разумовский

Виктор Цыганков забил дебютный гол за Аякс в чемпионате Нидерландов. Украинец вышел на замену в перенесенном матче третьего тура Эредивизи и помог амстердамцам разгромить Виллем II – 5:1.

28-летний вингер начал встречу в запасе, но на 57-й минуте заменил Стивена Бергейса. Через 12 минут Цыганков воспользовался передачей Оскара Глуха и отправил мяч в ворота соперника. Его гол стал третьим для Аякса в этом поединке.

Для украинца это был третий матч в составе нидерландского клуба. Ранее он уже отметился результативной передачей в игре против Фортуны, так что на данный момент у него в активе гол и ассист.

Цыганков также вошел в список украинцев, которые забивали в Эредивизи. До него это делали:

Александр Яковенко;

Денис Олейник;

Артем Степанов;

Руслан Валеев;

Евгений Левченко.

Напомним, Цыганков получил высокие оценки за матч против Виллема.