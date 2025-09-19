Павел Василенко

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал бразильского футболиста Дани Алвеса выплатить компенсацию УНАМ Пумасу в связи с делом о сексуальном насилии, сообщил мексиканский клуб.

Пумас разорвал контракт бразильца в 2023 году после того, как его заключили в тюрьму по обвинениям в сексуальном насилии. В мае 2024 года Палата по решению споров Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) обязала мексиканский клуб выплатить компенсацию Алвесу за досрочное расторжение его контракта.

«CAS вынес решение в пользу клуба, отменив решение ФИФА от 15 мая 2024 года и вынеся новое решение, которое, помимо подтверждения законности расторжения контракта, обязало Алвеса выплатить сумму, превышающую установленную ФИФА, в качестве компенсации за ущерб, нанесенный клубу», – говорится в заявлении Пумаса.

42-летний Алвес присоединился к УНАМ Пумасу в июле 2022 года.

Как известно, в марте Алвеса оправдали по обвинениям в сексуальном насилии.