Сергей Разумовский

В 17-м туре испанской Ла Лиги Бетис на своем поле не оставил шансов Хетафе, оформив разгром 4:0.

Счет был открыт на 16-й минуте – Руибаль удачно завершил атаку хозяев и вывел команду вперед, заложив фундамент для уверенной победы. После перерыва зелено-белые добили соперника серией быстрых голов.

После перерыва Руибаль оформил дубль и сделал счет 2:0, а уже через три минуты Форнальс довел преимущество до крупного – 3:0. Эрнандес поставил точку, забив четвертый мяч. Хетафе имел шанс хотя бы размочить счет в конце встречи, однако на 89-й минуте Майораль не реализовал пенальти.

Бетис набрал 28 очков в турнирной таблице и закрепился на последней еврокубковой позиции. Хетафе с 20 очками – 11-й.

Ла Лига, 17-й тур

Бетис – Хетафе 4:0

Голы: Руибаль, 16, 49, Форнальс, 52, Эрнандес, 60