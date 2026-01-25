Сергей Разумовский

В центральном матче 19-го тура французской Лиги 1 Марсель на Велодроме уверенно обыграл Ланс.

Хозяева решили всё максимально быстро: уже на 3-й минуте Амин Гуири открыл счет, воспользовавшись неразберихой в штрафной площади и отправив мяч в ворота с рикошетом. Ещё через десять минут провансальцы удвоили преимущество. Арендованный в Арсенале Итан Нванери протащил мяч через центр поля, сместился под левую ногу и точно пробил в дальний угол – идеальный дебют для молодого вингера, которого тепло поддержали трибуны.

Интересно, в этом же матче за Марсель впервые сыграл и Квинтен Тимбер, брат одноклубника Нванери. После такого старта команда Роберто Де Дзерби действовала спокойно, контролируя темп, тогда как Ланс до перерыва так и не нашел аргументов в ответ.

Во втором тайме игра стала динамичнее, но сценарий существенно не изменился. На 75-й минуте Гуири оформил дубль и сделал счет разгромным. Ланс в конце встречи сумел забить гол престижа – Райан Фофана удачно замкнул передачу Мамаду Сангаре, однако на результат это уже не повлияло.

Марсель набрал 38 очков и сократил отставание от Ланса до пяти пунктов. Тем временем соперник отстал от ПСЖ Ильи Забарного на два балла во главе таблицы Лиги 1.

Лига 1, 19-й тур

Марсель – Ланс 3:1

Голы: Гуири, 3, 75, Нванери, 13 – Фофана, 85

Марсель: Рульи, Мэдина, Агерд (Павар, 74), Балерди, Пайсан, Тимбер (О'Райли, 74), Гейбьерг, Веа, Траоре (Баколя, 74), Нванери (Гринвуд, 58), Гуири (Обамеянг, 80)

Ланс: Риссе, Сарр, Ганью, Агилар (Бермон, 78), Юдоль, Томассон (Булатович, 72), Сангаре, Абдулхамид, Саид (Фофана, 72), Товен (Сотока, 78), Эдуар (Сима, 59)

Предупреждения: Саид (37), Сангаре (61), Товен (70)