Де ла Фуенте: «Поразка у фіналі Ліги націй — це не провал»

Тренер сборной Испании прокомментировал драматический матч против Португалии

около 2 часов назад

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями после финального матча Лиги наций, в котором его команда сыграла вничью с Португалией — 2:2, но уступила в серии пенальти со счетом 3:5.

— Можем ли мы сказать, что Испания потерпела неудачу? Мы вполне могли победить, а значит, выступили успешно. Нам противостоял очень сильный соперник, и мы показали свой высочайший уровень, что уже можно считать достижением.

Потенциал этой команды еще далеко не исчерпан — у нас много молодежи, и мы двигаемся в правильном направлении, — заявил де ла Фуенте в послематчевом интервью.

Единственным игроком, который не реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти, стал Альваро Мората.

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