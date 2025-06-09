Де ла Фуенте: «Поразка у фіналі Ліги націй — це не провал»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями после финального матча Лиги наций, в котором его команда сыграла вничью с Португалией — 2:2, но уступила в серии пенальти со счетом 3:5.

— Можем ли мы сказать, что Испания потерпела неудачу? Мы вполне могли победить, а значит, выступили успешно. Нам противостоял очень сильный соперник, и мы показали свой высочайший уровень, что уже можно считать достижением.

Потенциал этой команды еще далеко не исчерпан — у нас много молодежи, и мы двигаемся в правильном направлении, — заявил де ла Фуенте в послематчевом интервью.