Бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко дебютировал в составе шотландского Данди Юнайтед.

Дебют пришёлся на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против УНА Штрассен (1:0), который представляет Люксембург. 25-летний голкипер свой первый матч за новую команду провёл без пропущенных голов.

Кучеренко в сезоне 2024/25 провёл 29 матчей в составе ЛНЗ, пропустил 37 мячей и 8 раз оставлял свои ворота «сухими».

По итогам прошлого сезона Данди Юнайтед занял четвёртое место в чемпионате Шотландии и получил путёвку в Лигу конференций.