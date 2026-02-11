Сергей Разумовский

В 18-м туре нидерландской Эредивизи Утрехт на выезде уверенно обыграл Неймеген.

Украинский форвард Утрехта Артем Степанов записал в свой актив первое результативное действие в составе нидерландской команды. Для 18-летнего нападающего этот матч стал особенным сразу по нескольким причинам — он не только помог команде результативной передачей, но и впервые вышел в стартовом составе клуба.

Случилось это в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов против НЕК. Именно Степанов стал автором голевого паса на Дживая Зехиела, который реализовал момент и удвоил преимущество своей команды, сделав счет 2:0. Для украинца это первый ассист после перехода в новый клуб и важный шаг в борьбе за место в основе.

Gjivai Zechiël scoort en brengt N.E.C. in nog grotere problemen voor rust: 0-2!🧐#necutr pic.twitter.com/n50Sjgb2tn — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2026

До этого Степанов уже появлялся на поле в двух матчах Утрехта, однако оба раза выходил с лавки запасных. На этот раз тренерский штаб доверил ему место в старте, и нападающий воспользовался шансом, отметившись результативным действием. Помимо него, в составе Утрехта забитыми мячами также отметились Аларкон и Катлин. У Неймегена автором гола престижа стал Неяшмич.

Утрехт набрал 27 очков и поднялся на десятое место. Отрыв от зоны вылета теперь составляет десять баллов. Неймеген (41) все еще продолжает обгонять Аякс Александра Зинченко (39).

Чемпионат Нидерландов, 18-й тур

Неймеген – Утрехт 1:3

Голы: Неяшмич, 59 – Аларкон, 5, Зехиел, 45, Катлин, 49

Напомним, что 30 января Утрехт официально объявил о подписании Степанова. Украинец перешел в нидерландский клуб на правах аренды с опцией последующего выкупа контракта. Первую часть текущего сезона форвард провел в Нюрнберге, который выступает во Второй Бундеслиге, где получал игровую практику и набирался опыта во взрослом футболе.