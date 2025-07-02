Павел Василенко

В среду Барселона открыла продажу клубных футболок следующего сезона. Наиболее популярными, конечно же, являются футболки с именем Ламина Ямаля.

С сезона 2025/26 испанский талант будет носить футболку с номером «10» на спине. 17-летний игрок стал вторым наследником этого номера после Ансу Фати после окончания эпохи Лионеля Месси.

Неудивительно, что болельщики были в восторге от новой футболки. С момента открытия магазина клуба футболки с именем молодой звезды Барселоны распродали массово.

Масштаб продаж достиг колоссальных высот. На сайте магазина появилось предупреждение о том, что пока клуб официально не подтвердит изменение номера игрока, покупки не будут совершаться.

Более того, за попытку персонализировать покупку номером и именем Ямаля взимались дополнительные сборы. Такая майка стоит на 25 евро дороже обычной.

Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, рекорд по количеству проданных футболок в первый день был побит уже в 13:00 по местному времени.