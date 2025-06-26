Модель OnlyFans опровергла слухи о романе с Ямалом
Васкес о ситуации с игроком Барселоны: я не имела никакого финансового интереса
15 минут назад
Инфлюенсер и модель платформы OnlyFans Фаті Васкес вновь прокомментировала ситуацию вокруг ее совместного отдыха с 17-летним футболистом Барселоны Ламином Ямалем. Ранее пару заметили вместе в Италии, что вызвало волну обсуждений в медиа и соцсетях.
В заявлении Васкес опровергла какие-либо романтические отношения с Ямалем и пригрозила судебным иском из-за оскорбительных комментариев, поступивших после публикации информации.
Когда я приехала, то обнаружила, что незадолго до меня с ним была другая девушка — фактически, это случилось за несколько часов до моего прибытия. Это застало меня врасплох, как и любого в подобной ситуации, — сказала Фати.
Я хочу объяснить, что не имею и никогда не имела никакого финансового интереса в этой истории. Я самостоятельна с 18 лет. Я начала зарабатывать на контенте в соцсетях более 10 лет назад, еще до того, как Ламин стал известным. Я независимая профессионалка со стабильной карьерой, — подчеркнула модель
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Она также отреагировала на предположения, что обратила внимание на Ямала из-за его славы.
Существовали предположения, что если бы Ламин не был знаменит, я бы не обратила на него внимания. Но справедливо будет сказать, что если бы не мой опыт и популярность, он, вероятно, также не заинтересовался бы мной. Я не говорю это ради конфликта, а чтобы поставить точку в этой истории. Я благодарна тем, кто не судил меня предвзято, а пытался разобраться в ситуации, — подвела итог Васкес.
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