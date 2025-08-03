Павел Василенко

Бывший представитель сборной Англии Деле Алли, которого в свое время считали одним из лучших полузащитников мира, думает о завершении карьеры всего в 29 лет.

Алли был звездой Тоттенхэма с 2015 по 2022 год, но после ухода из лондонского клуба дела у него пошли крайне плохо.

Три сезона он был игроком Эвертона, но играл не очень хорошо из-за частых травм, не нашел счастья и в Бешикташе, а в прошлом сезоне попытался возродить карьеру, перейдя в Комо.

Однако, когда в своем дебютном матче против Милана он получил красную карточку, он сыграл за Комо всего 10 минут, и итальянский клуб отказался от его услуг перед началом нового сезона.

Футболист, который 37 раз играл за сборную Англии, остался без клуба, и, по данным итальянской Gazzetta, он серьезно думает о завершении карьеры.

Если Алли в ближайшее время не найдет новую работу, похоже, это будет настоящий конец карьеры, которая имела потенциал стать действительно замечательной.