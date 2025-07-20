Амбициозный Комо договорился с Моратой
Испанский форвард досрочно покинул Галатасарай для перехода в итальянский клуб
около 1 часа назад
Альваро Мората / фото - Getty
Как сообщает Николо Скира, испанский нападающий Альваро Мората стал игроком клуба Серии А Комо, подписав трехлетний контракт до лета 2028 года с опцией продления на сезон.
Переход произошел после досрочного расторжения аренды с Галатасараем, который согласился на требование игрока. Сумма компенсации для Милана не разглашается.
32-летний Мората является капитаном сборной Испании и чемпионом Европы 2024 года. Это уже его третий клуб в Серии А после Ювентуса и Милана, где он выиграл два чемпионских титула Италии.
Ранее незабитый пенальти Мораты в финале Лиги Наций стоил Испании титула.
Поделиться