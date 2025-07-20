Как сообщает Николо Скира, испанский нападающий Альваро Мората стал игроком клуба Серии А Комо, подписав трехлетний контракт до лета 2028 года с опцией продления на сезон.

Переход произошел после досрочного расторжения аренды с Галатасараем, который согласился на требование игрока. Сумма компенсации для Милана не разглашается.

32-летний Мората является капитаном сборной Испании и чемпионом Европы 2024 года. Это уже его третий клуб в Серии А после Ювентуса и Милана, где он выиграл два чемпионских титула Италии.

Ранее незабитый пенальти Мораты в финале Лиги Наций стоил Испании титула.