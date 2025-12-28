Павел Василенко

Состоялась очередная гала-церемония Globe Soccer Awards, на которой были вручены престижные награды по итогам футбольного года. Главную индивидуальную Усман Дембеле Мбаппе.

Церемония Globe Soccer Awards проводится с 2010 года, и первым обладателем главной награды в свое время стал Криштиану Роналду. Португалец и на этот раз не остался без признания – нападающего Аль-Насра назвали самым ценным игроком Ближнего Востока. В текущем сезоне Роналду провел 13 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

Важные награды собрал и ПСЖ. Клуб был признан лучшим в мире, а Луис Энрике получил звание лучшего тренера. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи стал лучшим футбольным руководителем, а Витинья – лучшим полузащитником года.

Лучшим форвардом признан юный талант Барселоны Ламин Ямаль, а награду лучшего молодого футболиста получил Дезире Дуэ из ПСЖ.

Отдельно отметили и футбольных агентов: Жорже Мендеш был назван агентом года уже в тринадцатый раз подряд, подтвердив свой статус самой влиятельной фигуры в футбольном бизнесе.