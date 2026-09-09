Павел Василенко

В первом туре основного этапа Лиги чемпионов Штутгарт на своем поле победил Викинг со счетом 3:1, а Барселона разгромила Фейенорд – 5:1.

Главной звездой первого матча стал Эрмедин Демирович. Форвард Штутгарта провел фантастический отрезок, оформив хет-трик всего за 12 минут – с 20-й по 32-ю. Сначала босниец открыл счет на 20-й минуте, а уже через две минуты Златко Трипич восстановил равновесие.

Однако дальше началось настоящее шоу Демировича. Нападающий сборной Боснии и Герцеговины забил еще дважды – на 26-й и 32-й минутах, позволив Штутгарту уйти на перерыв с преимуществом 3:1. Через час игры форварда заменили, и весь стадион проводил его овациями. Окончательный счет больше не изменился.

В параллельном матче Барселона уверенно разобралась с Фейенордом. Рафинья открыл счет уже на третьей минуте после эффектного индивидуального прохода. На 22-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество каталонцев.

После перерыва Барселона продолжила давить. Рафинья забил свой второй гол на 57-й минуте, а Ламин Ямал отметился на 77-й. Сем Стейн забил гол престижа для гостей, но последнее слово осталось за каталонцами – Габриэль Жезус установил окончательный счет 5:1.

Лига чемпионов, 1-й тур

Барселона – Фейенорд – 5:1

Голы: Рафинья, 3, 57, Адейеми, 22, Ямал, 77, Жезус, 85 – Стейн, 82.

Штутгарт – Викинг – 3:1

Голы: Демирович 20, 26, 32 – Трипич, 22.