Форвард Штутгарта Демірович ворвался в Лигу чемпионов с хет-триком, а Барселона разгромила Фейеноорд.
Безумное начало дня в ЛЧ
В первом туре основного этапа Лиги чемпионов Штутгарт на своем поле победил Викинг со счетом 3:1, а Барселона разгромила Фейенорд – 5:1.
Главной звездой первого матча стал Эрмедин Демирович. Форвард Штутгарта провел фантастический отрезок, оформив хет-трик всего за 12 минут – с 20-й по 32-ю. Сначала босниец открыл счет на 20-й минуте, а уже через две минуты Златко Трипич восстановил равновесие.
Однако дальше началось настоящее шоу Демировича. Нападающий сборной Боснии и Герцеговины забил еще дважды – на 26-й и 32-й минутах, позволив Штутгарту уйти на перерыв с преимуществом 3:1. Через час игры форварда заменили, и весь стадион проводил его овациями. Окончательный счет больше не изменился.
В параллельном матче Барселона уверенно разобралась с Фейенордом. Рафинья открыл счет уже на третьей минуте после эффектного индивидуального прохода. На 22-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество каталонцев.
После перерыва Барселона продолжила давить. Рафинья забил свой второй гол на 57-й минуте, а Ламин Ямал отметился на 77-й. Сем Стейн забил гол престижа для гостей, но последнее слово осталось за каталонцами – Габриэль Жезус установил окончательный счет 5:1.
Лига чемпионов, 1-й тур
Барселона – Фейенорд – 5:1
Голы: Рафинья, 3, 57, Адейеми, 22, Ямал, 77, Жезус, 85 – Стейн, 82.
Штутгарт – Викинг – 3:1
Голы: Демирович 20, 26, 32 – Трипич, 22.