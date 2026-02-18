Сергей Разумовский

В первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов Брюгге и Атлетико выдали чрезвычайно драматичный и богатый на события поединок.

Уже на 8-й минуте мадридский клуб вышел вперед после точного удара Альвареса с пенальти, а в конце первого тайма Лукман удвоил преимущество гостей — 0:2. Однако Брюгге не растерялся и, с началом второй половины игры, сумел перевернуть ход встречи: Оньедика отыграл один мяч, а Трезольди уже на 60-й минуте установил равновесие — 2:2.

После этого борьба не утихала, и ближе к концу неудача постигла хозяев — Ордоньес срезал мяч в собственные ворота, снова выведя «матрасников» вперед. Но бельгийцы проявили характер и вырвали ничью в конце игры: на 89-й минуте Цолис поставил эффектную точку — 3:3. Таким образом, Брюгге дважды отыгрывался по ходу поединка, впервые — с отставания в два мяча, подарив своим болельщикам яркий и непредсказуемый футбол.

Ответный матч состоится 24 февраля в Мадриде.

Лига чемпионов. Стыковой раунд плей-офф, первый матч

Брюгге – Атлетико 3:3

Голы: Оньедика, 52, Трезольди, 60, Цолис, 89 – Альварес, 8, Лукман, 45+4, Ордоньес, 79 (автогол)

Брюгге: Миньоле, Саббе (Сике, 81), Ордоньес, Мехеле, Сейс (Маер, 86), Станкович (Лемарешаль, 86), Оньедика, Ванакен, Цолис, Трезольди (Вермант, 76), Диафон (Кемпбелл, 81)

Атлетико: Облак, Молина (Ле Норман, 90+1), Пубиль Ганцко, Руджери, Симеоне, Льоренте, Коке (Кардозу, 90+1), Лукман (Баэна, 62), Альварес, Гризманн (Сёрлот, 66)

Предупреждения: Оньедика (77) – Пубиль (48), Баэна (90+5)