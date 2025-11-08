Сергей Разумовский

В 11-м туре итальянской Серии А Ювентус на своем поле не смог одолеть Торино.

Бьянконери полностью доминировали в туринском дерби. Около 70% игрового времени хозяева владели мячом. Нанесли более 20 ударов. Наработали на один ожидаемый гол.

Однако против были «быки». Подопечные Леонардо Колуччи идеально защитились и не позволили команде Лучано Спаллетти воплотить преимущество в забитый мяч.

Ювентус набрал 19 очков и рискует пропустить впереди себя шестую Болонью в турнирной таблице. Торино (14) возглавил нижнюю половину таблицы.

Серия А, 11-й тур

Ювентус – Торино 0:0

Ювентус: Ди Грегорио, Ругани (Гатти 46), Калулу, Копмейнерс, Йылдыз (Опенда 84), Консейсау (Жегрова 65), Камб'язо, Маккенни, Тюрам, Локателли (Аджич 86), Влахович (Дэвид 65)

Интер: Палеари, Коко, Марипан, Исмаили (Тамез 88), Лазаро, Педерсен, Влашич (Анджорин 79), Илич (Аслани 46), Казадеи, Симеоне (Сапата 79), Нгонж (Адамс 46)

Предупреждения: Аслани, 64